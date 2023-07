Crèmes solaires : qu'est-ce que l'octocrylène, cette substance nocive que veut faire interdire l'Anses ?

Très efficace contre les rayons UVA et UVB et résistant à l’eau, l'octocrylène est un filtre solaire chimique formulé à base de composés de carbone chimiquement modifiés. Répandu dans de nombreux produits cosmétiques affichant un filtre SPF, il l'est particulièrement dans les crèmes solaires.

Mais ce n'est pas pour ses propriétés que la substance a fait parler d'elle ces dernières années. Elle est en effet surtout connue désormais pour son lourd impact sur l’environnement, à commencer par la vie marine et tout particulièrement les coraux. Non-biodégradable et bioaccumulable, est désormais interdit dans plusieurs territoires soucieux de protéger leurs fonds marins, comme les îles Vierges britanniques et les Îles Marshall.