Creuse : la découverte d'une chauve-souris rare sonne le glas d'un projet éolien

Des diagnostics approfondis sont venus confirmer la présence de l'espèce protégée sur le secteur motivant la décision d'EDF Énergies Renouvelables. Par e-mail, Baptiste Rossignol, directeur de projets, en a fait part aux maires concernés. "Au regard des enjeux relevés, EDF Renouvelables fait le choix aujourd’hui d’arrêter le développement du projet éolien sud creusois mais reste fortement engagé dans la transition énergétique et la lutte contre le changement climatique".

De son côté, Jean-Claude Champeymond, président de l’association VITHEC (Vivre tranquille et heureux en Creuse), créée en 2021 pour suivre cette affaire, se réjouit auprès de nos confrères de La Montagne que "cette filiale du fleuron français de la production d’électricité depuis plusieurs décennies, renonce à presque sept années de travail pour que perdure une espèce de chauves-souris rare, la Grande Noctule, qui fait partie des éléments essentiels et indispensables à la préservation de la biodiversité". Et d'ajouter : "L’opinion publique ne comprendrait pas que sur le même espace, EDF Renouvelables retire son projet motivé par le souci de préservation de la biodiversité, et qu’en parallèle d’autres implantations poursuivent leur développement".