Crise agricole : finalement, les agents de l'OFB garderont leur arme pour assurer les contrôles

Pendant le mouvement agricole, Gabriel Attal s'était interrogé sur l'existence de contrôles menés par des agents armés dans les champs. L'Office français de la biodiversité s'était ému de ce qui était perçu par beaucoup comme une remise en cause de ses missions. Les agents pourront finalement garder leur équipement, mais les modalités de contrôle évoluent.

"Est-ce qu'il faut vraiment venir armé quand on vient contrôler une haie ?" Le 26 janvier dernier, depuis une exploitation de Haute-Garonne, Gabriel Attal avait lancé, avec cette petite phrase, une vive polémique. En pleine crise agricole, le Premier ministre évoquait "la pression" des contrôles menés par les agents de l'Office français de la biodiversité. Près de 2000 d'entre eux mènent des missions de police sur le terrain et sont effectivement armés pour contrôler les usages de l'eau, de pesticides, etc. Dans le contexte du mouvement des agriculteurs, plusieurs offices de l'OFB avaient été dégradés.

Finalement, les agents de l'organisme conserveront leur arme. Les conseils d'administration de l'OFB et des chambres agricoles ont en effet délibéré et la nouvelle convention qui encadrera les futurs contrôles "ne prévoit pas le désarmement des agents", a ainsi précisé Matignon, ce vendredi 15 mars au matin.

Une technique de port d'arme discret

Les agents devront toutefois observer, comme peuvent le faire les gendarmes, une technique de "port d'arme discret". "Cela signifie que l'arme ne doit pas être apparente, portée au niveau de la ceinture, cachée dans le pantalon ou sous le bras, tout en restant directement accessible", précise une source à TF1info.

Reste que les modalités de contrôle vont bel et bien changer. Selon le gouvernement, l'idée est de réduire le nombre d'opérations sur le terrain pour que les exploitations ne soient visitées qu'une seule fois dans l'année. La convention a été revue sur le modèle de celle signée entre les syndicats agricoles et la gendarmerie, dans le cadre de la cellule Demeter.

Dans la réalité, peu de contrôles

Durant la crise, plusieurs agents de l'OFB avaient vivement critiqué la position du gouvernement, dénonçant ce qu'ils avaient perçu comme une remise en cause de leurs missions et relativisant aussi le nombre de contrôles effectifs.

Ainsi, selon les chiffres transmis par Guillaume Rulin, élu au conseil social d'Administration à l'OFB pour le syndicat EFA CGC :

- sur les 21.635 contrôles administratifs réalisés en 2023, seulement 2759 l'ont été dans le monde agricole. Ce sont surtout les particuliers qui font l'objet des contrôles (41%).

- en matière judiciaire (les agents de l'OFB ont des missions de police administrative sous l'autorité des préfets et de police judiciaire sous l'autorité des procureurs), il y a eu 1273 procédures en 2023, soit 13 PV par an et par département en moyenne, calcule le syndicat.

-la plupart des contrôles portent sur la qualité de l'eau ou la gestion quantitative de la ressource.

-sur le port de l'arme : 136 fiches d'incidents entre 2020 et 2023 pour les 1700 agents de terrain (40% d'agressions verbales, 30% de menaces orales et outrages, 20% d'agressions physiques, 10% de menaces avec armes).

Ce sujet a été évoqué jeudi soir lors d'une rencontre à Matignon entre Gabriel Attal et les principales associations environnementales (Les Amis de la Terre, La ligue pour la protection des oiseaux, la Fondation pour la Nature et l’Homme, WWF France, Humanité et Biodiversité, Réseau Action Climat, Surfrider Fondation Europe, France Nature Environnement, UICN France).

"Il a admis avoir péché par omission en ayant ignoré les ONG environnementales pendant la crise agricole", a raconté à l'AFP Allain Bougrain-Dubourg, président de la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO).

Ce type de rencontre doit se tenir tous les deux mois, a précisé Matignon.