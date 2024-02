Crise agricole : pesticides, prairies, loups... les conséquences pour la nature des nouvelles annonces du gouvernement

Le plan Ecophyto, qui vise à réduire l'usage des pesticides dans les champs, va être "mis à l'arrêt", a annoncé jeudi Gabriel Attal. La France va aussi déroger à l'obligation de réimplanter des prairies et vise un plan Loup moins favorable à la biodiversité. Des mesures qui étaient demandées par une partie des agriculteurs, et qui inquiètent les défenseurs de l'environnement.

Il ne peut y avoir "prétexte à revenir en arrière sur la transition écologique", a déclaré le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu mercredi soir lors de ses vœux. Vingt-quatre heures plus tard, certaines des mesures annoncées par le gouvernement lors d'une conférence de presse ce jeudi laissent sceptiques les défenseurs de l'environnement. Parmi celles-ci, la "pause" décrétée sur le plan Ecophyto : il s'agit des mesures destinées à réduire de moitié l'usage des pesticides en France d'ici à 2030 (par rapport à 2015-2017). Ce plan avait fait l'objet de consultations et devait être rendu public fin janvier, mais avait disparu à la faveur de la crise agricole.

Car les producteurs de grandes cultures notamment (céréales, graines à huile, sucre, betteraves) réclamaient son rejet. "Nous allons donc remettre sur l'ouvrage le plan Ecophyto, le mettre donc en pause, le temps d'en retravailler un certain nombre d'aspects, de le simplifier", a déclaré le ministre de l'Agriculture Marc Fesneau jeudi lors des annonces.

Selon Gabriel Attal, le plan sera "mis à l'arrêt le temps de mettre en place un nouvel indicateur". De quoi s'agit-il ? Du "Nodu", le nombre de doses unité, qui est le calcul de référence pour mesurer les quantités de pesticides utilisées en France en fonction des surfaces traitées. Selon une partie des agriculteurs, il n'est pas adapté. La France est passée d'un Nodu de 82 en 2009 à 120,3 en 2018, avant de revenir à 85,7 en 2021. Le plan Ecophyto, désormais à l'arrêt, visait de le descendre à 50 en 2030.

"Des mesures totalement rétrogrades nous ramenant plus de 15 années en arrière" François Veillerette, directeur de Générations futures

Associations et ONG ont vivement dénoncé ce recul, rappelant que ce plan devait permettre de fournir des moyens à la recherche de solutions alternatives aux traitements chimiques. Le président de Générations Futures, François Veillerette, a ainsi dénoncé "ces mesures totalement rétrogrades nous ramenant plus de 15 années en arrière". Cette pause est annoncée alors que l'État a jusqu'au 30 juin 2024 pour mieux respecter ses trajectoires de baisse de l'utilisation des pesticides et protéger les eaux, sur ordre de la justice administrative.

Par ailleurs, Marc Fesneau a annoncé que le gouvernement ferait appel dans des procédures concernant les "zones de non-traitement" (ZNT) par des pesticides, ces distances de sécurité à respecter à proximité d'habitations ou de cours d'eau. Le tribunal administratif d'Orléans avait annulé sur ce sujet début janvier des arrêtés préfectoraux dans cinq départements : ceux-ci avaient validé des chartes départementales dont les mesures autour des ZNT ont été jugées insuffisantes par le tribunal.

Les prairies, victimes de la crise agricole?

Toujours sur le sujet des pesticides, Gabriel Attal a visé, sans la nommer, l'Anses, l'agence sanitaire qui délivre notamment les autorisations de mise sur le marché pour les produits chimiques. Il a ainsi affirmé sa volonté de "sortir d'une situation où notre agence sanitaire" interdit une molécule de produit phytosanitaire en France avant qu'elle ne soit interdite dans l'UE. Cela avait notamment été le cas pour l'herbicide S-métolachlore : son interdiction par l'Anses avait déclenché une volée de bois vert contre l'agence indépendante dans le monde agricole.

Sur un autre sujet, le gouvernement espère obtenir à Bruxelles sur les prairies ce qu'il a obtenu sur les jachères. Sur ces dernières, la Commission a validé mercredi une dérogation partielle cette année encore au taux de 4% de jachères obligatoires sur les terres agricoles pour bénéficier des aides de la PAC. "Nous défendrons aussi une évolution s'agissant du ratio prairie et des prairies sensibles", a annoncé Gabriel Attal. Et dans l'attente des résultats des discussions européennes, "une dérogation à l'obligation de réimplantation pendant un an" a été décidée par le gouvernement français.

Selon le Premier ministre, il faut sortir "de situations absurdes où des agriculteurs sont obligés de réinstaller des prairies alors même qu'ils ont arrêté leur activité d'élevage".

Bientôt davantage de bassines?

Sur l'eau, un autre dossier qui divise agriculteurs et écologistes, Gabriel Attal a rappelé les annonces faites la semaine dernière : le délai de recours pour les opposants aux projets de bassines et de retenues d'eau va être "divisé par deux" et tous recours confondus, ce délai ne pourra pas dépasser "dix mois maximum".

"Le gouvernement semble penser que réduire les délais suffit à faire valider par la justice des projets contestés, mais ce n'est pas ce que dit la jurisprudence", relativise un spécialiste du droit de l'environnement.

Enfin, Christophe Béchu a évoqué le plan Loup, attendu en février, avec des mesures sur les aides pour les agriculteurs victimes de dégâts et des tirs autorisés plus largement ; mais aussi l'avenir de l'Office français de la biodiversité (OFB).

Les agents de cet établissement public ont exprimé leur colère ces derniers jours, victimes d'attaques de certains agriculteurs et en partie ciblés par Gabriel Attal vendredi dernier en Haute-Garonne. Celui-ci avait notamment évoqué la "pression" des contrôles et s'était interrogé sur la nécessité de les réaliser "armé". Car les 1700 inspecteurs de l'environnement de l'OFB sur le terrain ont des missions de police administrative et judiciaire, sont en uniformes et armés.

Si le ministre a dénoncé "les actes minoritaires (…) qui ont visé de nombreuses implantations de l'OFB", il a surtout précisé les

propos du Premier ministre selon lequel l'établissement serait placé "sous la tutelle des préfets" : une convention sera passée avec l'OFB, sur le modèle de celle qui existe entre la gendarmerie et l'agriculture. "On aura à se poser des questions simples sur le niveau de formation, sur les enjeux agricoles, les questions de pédagogie et les modes opératoires", a-t-il ajouté.