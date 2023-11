Crise de l'eau à Mayotte : la distribution de bouteilles élargie à toute la population

"L'ensemble des Mahoraises et des Mahorais aura la possibilité d'avoir des bouteilles d'eau" minérale à raison d'un litre par personne et par jour, a-t-il assuré devant la presse lors d'un déplacement sur le port de Longoni, où sont remplis les camions chargés de la distribution de ces bouteilles. Quelque 330.000 litres d'eau seront ainsi distribués chaque jour. Les écoles maternelles et primaires non raccordées au "chemin de l'eau", qui alimente en continu les centres de soins et la majorité des établissements scolaires de Mayotte, seront les premières servies par l'extension de la distribution.