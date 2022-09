Le jour où... en 1980, l'Élysée a nommé un "Monsieur radiateur"

Retour 42 ans plus tôt, en 1980. La France, qui vient de connaître plusieurs dizaines d'années de prospérité post-Seconde Guerre mondiale, est touchée de plein fouet par la crise économique après les deux chocs pétroliers successifs (1973 et 1979). À un chômage de plus en plus important s'ajoutent une croissance en berne et une inflation galopante. Une situation qui n'est pas sans en rappeler une autre...