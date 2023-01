Peut-on se passer de la centrale à charbon de Saint-Avold grâce aux températures douces ?

GazelEnergie, en charge de l'exploitation de la centrale, confirme cette suspension de l'activité à TF1info. "Le charbon est appelé en dernier recours, on fonctionne sur de l'hyper pointe quand il fait froid et que les consommations augmentent", glisse une représentante de l'entreprise. Concrètement, elle a fonctionné en continu durant toute la première partie du mois de décembre, au moment notamment de la vague de froid. Avant d'être arrêtée "un peu avant les fêtes". Une décision peu surprenante puisque la fin d'année est une période où la consommation d'énergie baisse traditionnellement en France, et où les besoins se révèlent donc plus réduits.

En fonction des prévisions météo, la centrale peut à tout moment être relancée. Une décision qui s'opère en pratique du jour pour le lendemain, les installations pouvant se remettre en marche en quelques heures seulement. "C'est une question de prix de marché : si c'est plus intéressant d'importer de l'électricité depuis les pays voisins, on le fera", glisse RTE. "C'est vrai, mais si l'énergie que nous achetons provient d'Allemagne, il est tout à fait possible qu'elle vienne du charbon", note en passant GazelEnergie. Une façon de souligner que dans la période actuelle, il est difficile de se passer de cette source d'énergie pourtant peu vertueuse sur le plan environnemental.