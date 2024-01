Crise des agriculteurs : qu'est-ce que l'OFB, la police de l'environnement mise en cause par certains manifestants ?

Les agents de l'Office français de la biodiversité sont la cible, depuis plusieurs semaines, de la colère des agriculteurs. Mis en cause pour des contrôles trop poussés, les agents sont chargés de faire respecter les règles en matière d'usage des pesticides notamment. Une "police de l'environnement" qui dénonce une "stigmatisation infondée".

Ils dénoncent "l'OFBbashing" dont ils sont victimes. Depuis le début du mouvement de colère des agriculteurs en France, les agents de l'Office français de la Biodiversité (OFB) sont au cœur des discussions et les bureaux de l'organisme sont régulièrement visés par les manifestants. Critiqués par les exploitants pour les contrôles qu'ils mènent, certaines de leurs activités ont été placées, par le Premier ministre, sous la tutelle des préfets, accédant ainsi à une demande des syndicats majoritaires FNSEA et Jeunes agriculteurs. Une politique du "bouc-émissaire" dénoncée les représentants de cette police de l'environnement. TF1info fait le point sur cet Office au cœur de la controverse.

Les missions de l'OFB

L'OFB a été créé en 2020. Il est issu de la fusion de l'Agence française pour la biodiversité (AFB) et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS). Selon les explications publiées sur le site du gouvernement, l'Office français de la biodiversité "contribue à l'exercice des politiques administratives et judiciaires relatives à l'eau (pollution de la ressource, atteinte aux zones humides ou littoral), aux espaces naturels, à la flore et la faune sauvage (espèces gibier ou protégées, lutte conte les trafics d'espèces), à la chasse (contre-braconnage, renforcement de la sécurité à la chasse) et à la pêche". L'établissement public agit dans de nombreux domaines, et pas seulement auprès des exploitants agricoles.

"On met en œuvre les politiques environnementales", résume pour TF1info Véronique Caraco-Giordano, secrétaire générale du Syndicat national de l’environnement de la Fédération syndicale unitaire (Sne-FSU). Placé sous la tutelle des ministères chargés de l'Écologie et de l'Agriculture, l'OFB compte 3000 agents, dont 2000 sur le terrain. Parmi eux, 1800 inspecteurs qui mènent des opérations de police administrative, notamment dans les exploitations agricoles. "Ce sont des policiers de l'environnement", rappelle Véronique Caraco-Giordano. "Ils sont assermentés et commissionnés, issus de la police nationale sur un pan particulier". À ce titre, ils font respecter les règles en matière d'usage des pesticides, d'arrachage de haies ou encore la mise en place des arrêtés de sécheresse.

Qu'est-il reproché aux agents ?

Ce sont ces contrôles qui sont dénoncés par les agriculteurs, qui les jugent trop nombreux et pas assez pédagogiques. Pourtant, selon les chiffres publiés par les syndicats, chaque année, environ 3000 inspections sont menées par les agents de l'OFB parmi les 400.000 exploitations agricoles du territoire. "Loin, très loin du soi-disant harcèlement" dénoncé par certains agriculteurs, pointe le Sne-FSU biodiversité. Et lors de ces contrôles, "c'est à 70% de la pédagogie", assure de son côté Eric Gourdin, secrétaire général de l'UNSA-Écologie et membre du conseil d'administration de l'OFB, interrogé par l'AFP. "Un contrôle ne veut pas dire verbalisation. En Isère, sur tous les contrôles faits sur six mois, il y a eu un procès-verbal", précise Véronique Caraco-Giordano.

Parmi les autres critiques, le fait que les inspecteurs soient armés. "Pourquoi on est armé ? Parce qu'on a affaire à toutes sortes de gens qui peuvent être menaçants et qui nous menacent régulièrement", répond Eric Gourdin. Un monument aux morts au centre de formation du Bouchet (Loiret) en témoigne : il porte les noms de "peut-être une trentaine de collègues qui ont été tués" dans l'exercice de leurs fonctions, assure-t-il.

Des agents pris pour cible

Les représentants des agents de l'OFB dénoncent ainsi un principe de bouc-émissaire. "C'est plus facile de désigner des coupables extérieurs, sur des choses un peu périphériques, symptomatiques, mais qui ne sont pas le cœur du problème", estime Vincent Vauclin, secrétaire-général de la CGT-Environnement, qui assure que "leur vrai problème, c'est le système agricole intensif, qui n'est ni humain, ni naturel". Le directeur général de l'Office, lui, a dénoncé dans une lettre interne à ses agents, une "stigmatisation infondée de notre établissement" en apportant "son plein soutien à tous les agents qui ont subi et subissent encore des attaques et des dégradations ces derniers jours".

"Dans cette crise, il fallait un bouc émissaire et Gabriel Attal a donné en pâture l'OFB aux agriculteurs", déplore Véronique Caraco-Giordano qui assure qu'il y "a des agents qui aujourd'hui ne savent pas ce qu'ils peuvent faire, qui sont arrêtés par des blocages d'agriculteurs, qui se font fouiller les voitures, qui se font insulter personnellement... ça devient dangereux. On nous a traité de milice tout de même et aujourd'hui, on n'ose plus dire qu'on travaille à l'OFB. Clairement, personne ne va faire de contrôles en ce moment".

Pour tenter de rassurer les agents, le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, est allé à leur rencontre, mardi 30 janvier. Une visite discrète et sans prise de parole, insuffisante pour les syndicats de l'organisme. "C'est une visite en catimini, il ne vient pas beaucoup nous soutenir sur les réseaux sociaux ou les chaînes de télévision (...) Et ça ne rassure personne", déplore Véronique Caraco-Giordano qui dénonce le sentiment d'insécurité et d'abandon qui prévaut au sein des effectifs de l'Office : "Aujourd'hui, je ne suis pas certaine d'être en sécurité quand je dis que je suis une agente de l'OFB".