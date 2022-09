La sortie du nucléaire était-elle basée sur la fausse idée que nos besoins en électricité allaient baisser ?

Si l'ancienne ministre a tort d'affirmer que tous les scenarios prévoyaient une baisse des besoins en électricité, reste qu'elle a raison de souligner le changement radical de ces hypothèses. Un peu plus de deux ans après la publication du rapport de l'Ademe, c'est un tout autre panorama qu'a présenté le gestionnaire du Réseau de transport électrique (RTE). Dans ses prévisions rendues publiques le 25 octobre 2021, le scénario d'une baisse de la consommation électrique n'est en effet plus envisagé. Car pour le gestionnaire, "la consommation d'énergie va baisser, mais celle d'électricité va augmenter pour se substituer aux énergies fossiles". Et dans ses théories pour 2050, elle va bien plus loin que le scénario "demande haute" de 2019. Alors que l'Ademe prévoyait un pic à 494 TWh par an, RTE évalue plutôt la consommation à 645 TWh par an. Voire, à plus de 700 Twh dans le cas d'un tournant rapide vers le tout électrique.