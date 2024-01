Malgré les promesses, les voitures actuelles émettent autant de CO2 qu'il y a 10 ans dans l'UE

Les voitures thermiques qui circulent aujourd'hui dans l'Union européenne émettent autant de CO2 qu'il y a 12 ans. Ce sont les conclusions d'un rapport publié, mercredi, par la Cour des comptes européenne. Un audit qui pointe également les retards de l'UE dans le développement de la voiture électrique.

Des promesses, mais peu de résultats. Ce sont les conclusions d'un rapport, publié mercredi 24 janvier, par la Cour des comptes européenne, sur les émissions de CO2 des voitures thermiques au sein de l'UE. "Malgré des ambitions fortes et des exigences strictes, la plupart des voitures particulières qui circulent sur les routes européennes émettent toujours la même quantité de CO2 qu'il y a 12 ans", pointe le document qui tire un bilan mitigé de la politique européenne dans ce secteur, avec la mise en place, en 2010, du "règlement sur les émissions de CO2 des voitures particulières" au sein de l'UE.

Le texte devait fixer des objectifs d'émissions moyennes à l'échelle de l'Europe pour les voitures neuves et des objectifs spécifiques de réduction des émissions de CO2 auprès des constructeurs à compter de 2012. Mais ces seuils n'ont eu de cesse d'être revus à la hausse au fil des années, pointe le rapport, qui avance également que, depuis 12 ans, les constructeurs se sont davantage concentrés sur la réduction des émissions de carbone de leurs voitures en laboratoire et plutôt que dans des conditions réelles de circulation, qui peuvent donner lieu à des rejets bien plus importants.

Cour des comptes européenne

Pourtant, le temps presse puisque le secteur automobile doit atteindre le "zéro émission" d'ici 2035. "La révolution verte ne pourra avoir lieu dans l'UE que si le nombre de véhicules polluants en circulation chute drastiquement, mais le défi est immense", pointe, dans un communiqué, Pietro Russo, le membre de la Cour responsable de l'audit. "Aucune réduction réelle et tangible des émissions de CO2 des voitures ne sera possible tant que le moteur thermique règnera en maître", fustige-t-il également.

Un véritable défi au sein de l'Union européenne, alors que les voitures thermiques représentent encore près des trois quarts des nouvelles immatriculations. Sur la dernière décennie, les émissions de CO2 des véhicules à essence n'ont baissé que de 4,6% tandis qu'elles sont restées stables pour les moteurs diesel. Parmi les explications à ce phénomène, le fait que les progrès réalisés en matière "d'efficience des moteurs" sont "contrebalancés par l'augmentation de la masse des véhicules (environ 10% en moyenne) et de la puissance des moteurs (+25% en moyenne)".

La voiture électrique trop en retard

Si le parc automobile européen peine à réduire ses émissions de CO2, c'est aussi parce que les véhicules électriques sont encore trop peu développés, dénonce le rapport de la Cour des comptes, ce type de voiture ne représentant qu'une immatriculation sur 7 en 2022. Son développement se heurte à de nombreux obstacles, et notamment l'accès aux matières premières pour fabriquer les batteries. Dans un précédent rapport, l'organisme avait alerté sur les risques de pénurie pesant sur les métaux critiques - comme le lithium, le nickel ou le cobalt - qui pourrait miner les efforts européens dans sa transition vers la voiture électrique.

Autre point noir : le manque de bornes de recharge au sein des États membres. "70% des bornes de recharge de batteries automobiles dans l'UE sont concentrées dans trois États membres seulement (les Pays-Bas, la France et l'Allemagne)", met en avant la Cour des Comptes. Enfin, le prix des voitures électriques reste encore trop dissuasif, selon elle. "Vu le coût initial plus élevé d'une voiture électrique, les consommateurs pourraient préférer conserver plus longtemps leur véhicule ainsi et polluant", souligne le rapport.

Des difficultés qui empêchent le secteur automobile, pourtant l'un des plus émetteurs de gaz à effet de serre en Europe, de se réformer efficacement dans le marché unique. Les auditeurs de la Cour des comptes notent ainsi que "alors que l'UE est parvenue à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans de nombreux domaines au cours des 30 dernières années, les émissions de CO2 du secteur des transports ont continué de croître". En 2021, elles représentaient 23% des émissions totales de CO2 de l'Union, dont plus de la moitié proviennent des voitures de particuliers.