Zones à faibles émissions : des sanctions automatisées fin 2024 contre les véhicules polluants

Le 16 octobre dernier, Emmanuel Macron avait indiqué que 150 millions d'euros du "Fonds vert" gouvernemental, une enveloppe de deux milliards d'euros dédiée à l'accélération de la transition écologique, seraient "fléchés" vers les ZFE, pour accompagner ces nouvelles interdictions de circulation des véhicules les plus âgés. "Ce qui est insupportable pour nos compatriotes, c’est quand ils ont le sentiment que la ville leur est interdite", avait alors déclaré le chef de l'État, dans les colonnes des Echos. "Il faut accompagner les ménages qui ont les véhicules les plus polluants pour les aider à changer leurs véhicules et accéder au centre-ville, en lien avec les collectivités territoriales et les employeurs."