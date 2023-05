Dans votre jardin, sur votre balcon... C'est le moment de compter les oiseaux

"Mettez un petit plat à tarte avec de l’eau dedans, ça peut les attirer. Surtout, restez tranquille dans un coin", conseille Allain Bougrain Dubourg, président de la LPO, auprès d'Actu.fr. Des fiches élaborées par l'Observatoire des oiseaux des jardins sont disponibles pour vous aider à identifier les principales espèces présentes dans les jardins, et mieux les compter. Le fruit de vos observations est ensuite à transmettre à l'Observatoire sur son site, oiseauxdesjardins.fr, après une inscription préalable.

En cas de doute sur l'espèce d'un oiseau, vous pouvez aussi le prendre en photo et l'envoyer à l'adresse mail oiseauxdesjardins@lpo.fr avant le 15 juin 2023. Les équipes de l'Observatoire vous aideront à l'identifier pour l'ajouter à leur liste.

Pour obtenir des données les plus réalistes possibles, il faut bien sûr éviter les doubles comptages : la LPO conseille de relever le nombre maximal d'individus de chaque espèce observés simultanément au cours de votre créneau d'une heure. "Par exemple, pour une observation successive de deux mésanges charbonnières, puis quatre, puis une, ne notez que quatre mésanges charbonnières et non sept (2+4+1)", explique-t-elle. Il ne faut pas non plus compter les oiseaux que l'on a seulement vus voler ou juste entendus, mais uniquement "ceux qui se posent au sol ou sur une branche", précise la LPO auprès de Actu.fr.