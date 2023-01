Des centaines de dauphins échoués sur les plages françaises : comment expliquer ce phénomène ?

C'est un phénomène documenté et sur lequel les ONG et les scientifiques alertent depuis près de 30 ans. Sur les plages de l'Atlantique, plus particulièrement en Vendée et en Charente-Maritime, chaque année, des centaines de dauphins sont retrouvés morts sur les plages. Et leur nombre augmente depuis 2016. Selon l'observatoire Pelagis, qui recense depuis 1970 les échouages de cétacés sur la façade atlantique, 282 dauphins communs ont été retrouvés morts depuis le 1er décembre, et 127 seulement depuis le 1er janvier 2023, contre 73 sur le même mois en 2022.

Face à cette situation, la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) a lancé un appel citoyen et interpellé l'Élysée, estimant que le "temps est venu de faire le maximum pour sauver les dauphins de la maltraitance, voire d'extinction". Avec un responsable pointé du doigt : le secteur de la pêche. Selon Pelagis, la majorité des dauphins échoués présentent "des traces de capture dans un engin de pêche" et quelques-uns portent "des bagues (bracelets autour de la caudale avec un identifiant) (...) posées volontairement par les pêcheurs sur les carcasses avant d’être déclarées et rejetées en mer".