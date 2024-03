Dauphins échoués : la fermeture de la pêche dans le golfe de Gascogne a-t-elle permis d'en éviter ?

L'Observatoire Pelagis indique que le taux de capture accidentelle des dauphins est plus faible cette année que les années précédentes. La comparaison avec les années antérieures qui ont connu des météo comparables laisse penser que la fermeture de la pêche s'est révélée efficace. De son côté, le gouvernement estime que ces éléments ne permettent pas encore de dire ce qu'il adviendra de ce dispositif les prochaines années.

C'est un premier bilan qui est scruté avec attention : quel a été l'effet de la fermeture temporaire et partielle de la pêche dans le Golfe de Gascogne sur les populations de dauphins ? L'Observatoire Pelagis, lié au CNRS et à La Rochelle Université, a dévoilé le 22 mars ses premières données. Pour rappel, après une décision du Conseil d'État, la France avait interdit dans une zone limitée les engins de pêche à risque élevé de captures de petits cétacés (chaluts pélagiques simples et en bœufs, chaluts de fond en bœufs, filets maillants et trémails) entre le 22 janvier et le 20 février.

Sur la zone concernée par l'interdiction, "ce sont 141 échouages de petits cétacés qui ont été signalés au Réseau National Echouages", note Pelagis, dont 50 décédés pendant la période de fermeture. C'est en étudiant l'état de décomposition des animaux que les scientifiques ont pu établir si la date de leur mort, avant ou durant la période d'interdiction. "À la date du 27 février, seulement deux individus sur 50 présentaient des traces de mort dans des engins de pêche", écrit l'observatoire.

2024 présente "un taux d'échouages plutôt faible"

De même source, l'année 2024 "présente un taux d'échouages plutôt faible", même s'il faut bien sûr encore attendre les données consolidées, et notamment les chiffres du mois de mars, mois pendant lequel il y avait eu beaucoup d'échouages l'an dernier. "Le taux de capture apparent des petits cétacés durant la période du 22 janvier au 20 février se situe depuis 2012 entre 50 et 90%, précise toutefois Pelagis. Ce taux se situe autour de 10% en 2024, d’après les données provisoires à disposition au début du mois de mars 2024."

La comparaison avec l'année 2023 est en revanche jugée "non pertinente" en raison des conditions météorologiques différentes, qui jouent un rôle dans l'échouage des carcasses de cétacés. Les vents d'Est ont par exemple pour effet de les repousser au large, ce qui ne veut pas dire qu'il y a moins de morts. Et c'est ce qu'il s'était produit l'an dernier sur la même période. Puis en mars, 744 petits cétacés avaient été retrouvés.

Des chiffres pas encore définitifs

"Il semble ainsi qu’à conditions météo comparables durant la période à risque, ce soient plusieurs centaines d’échouages qui auraient été attendues selon les statistiques des années antérieures", écrit l'observatoire, dont les équipes travaillent à faire la part des choses entre les échouages classiques, liés à des maladies par exemple, de ceux liés à des captures accidentelles dans des filets de pêche.

Si cette mesure semble efficace, est-elle pour autant suffisante ? Pelagis appelle à la prudence : des échouages massifs pourraient encore être relevés en mars, ce qui signifierait que la période restreinte est insuffisante. Des chiffres définitifs sont attendus dans les semaines qui viennent.

De son côté, le secrétariat d'Etat à la Mer estime qu'il est trop tôt pour faire un bilan. "Les éléments publiés par Pelagis revêtent un caractère intermédiaire, dans une logique de transparence, mais qui ne permettent pas de préjuger de la suite du dispositif dans les prochaines années", font savoir les services de Hervé Berville à TF1Info.

Depuis fin février, les pêcheurs impactés par la mesure de fermeture peuvent eux demander des aides. Le gouvernement a promis des indemnités à hauteur de "80 à 85%" du chiffre d'affaires selon les types de pêche et allant "jusqu'à 75% de leurs pertes" pour les mareyeurs.

Le Ciem, l'organisme scientifique international de référence, estime qu'environ 9 000 dauphins communs meurent chaque année par capture accidentelle sur la façade atlantique française, près du double du niveau soutenable.