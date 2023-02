Dauphins échoués sur les plages de l'Atlantique : le gouvernement sommé de revoir sa copie

La décision de la plus haute juridiction administrative française, qui suit généralement l'avis de la rapporteure, est attendue dans les trois semaines. Les associations à l'origine de recours déposés en 2021, FNE (France Nature environnement), Sea Sheperd France et l'association de défense des milieux aquatiques (DMA) - qui réclamaient des suspensions de la pêche dans l'Atlantique pour une durée de trois mois l'hiver et d'un mois en été - ont d'ores et déjà exprimé leur satisfaction.

"La rapporteure publique reconnaît qu'on a un taux de mortalité des dauphins intenable pour la survie de la population et que les mesures prises par l'État sont insuffisantes, c'est une bonne chose", s'est ainsi félicité Lamya Essemlali, présidente de Sea Shepherd France à l'issue de l'audience, réclamant "un scénario exigeant" sur le temps des fermetures. "Aujourd'hui la situation est gravissime, on ne doit pas remettre à plus tard les décisions", a souligné de son côté Jérôme Graefe, juriste de la FNE.