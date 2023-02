Dauphins morts sur les plages françaises : l'alerte de la Ligue de protection des oiseaux

En parallèle de cette exposition, l'association a aussi lancé de nouveaux recours pour suspendre la pêche dans le golfe de Gascogne. Elle a réitéré vendredi cette même "demande urgente" auprès du secrétaire d'État à la Mer, Hervé Berville, selon le courrier consulté par l'AFP. Une démarche préalable à une nouvelle procédure éventuelle devant le Conseil d'État. Cette demande de "fermeture spatio-temporelle" de la pêche doit par ailleurs être examinée vendredi par la haute juridiction, après un recours initié par France Nature Environnement, la fédération française des associations de protection de la nature.

Le gouvernement a réactualisé en janvier son plan de lutte, principalement fondé sur l'installation de détecteurs ou de répulsifs acoustiques sur les chalutiers et les fileyeurs. Mais "avec les mesures en place, l'indicateur est plus haut que jamais, donc on est bien obligés de constater que ça ne fonctionne pas", déplore auprès de l'AFP Cédric Marteau, directeur à la LPO du pôle Protection de la nature. "On comptabilise environ 180.000 dauphins dans le golfe de Gascogne et on en tue 10.000 par an", explique ce biologiste. L'association estime sur Twitter qu'"à ce rythme, les dauphins auront disparu de nos côtes atlantiques dans moins de 40 ans".