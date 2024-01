De la glace du Groenland servie dans des cocktails à Dubaï : le projet délirant d'une start-up

Une start-up propose de la glace du Groenland à la vente. Arctic Ice livre des bouts de glacier millénaires jusqu'aux Émirats arabes unis. Ils sont notamment utilisés pour les cocktails de l'élite à Dubaï.

Un spiritueux on the rocks n'aura jamais mieux porté son nom. Le Guardian révèle ce mardi 9 janvier le projet fou d'un entrepreneur du Groenland. Via sa start-up Article Ice, ce dernier vient d'exporter pour la toute première fois des glaçons venus directement de la calotte glaciaire. Des glaciers millénaires qui partent du cercle polaire arctique pour se retrouver jusqu'aux Émirats arabes unis, dans des cocktails sirotés en haut des gratte-ciel.

Un glaçon qui a voyagé 16.000 km

À l'origine de l'idée, on trouve Malik Rasmussen. Ce Groenlandais, spécialiste des explorations minières, explique au Guardian avoir voulu innover en cofondant une start-up spécialisée dans l'exportation de la glace du Groenland. Il faut dire que sur cette île recouverte de glace en extraire pour rafraichir les boissons est une pratique assez courante.

Or, selon l'entrepreneur, cette glace millénaire aurait la particularité d'être plus pure que l'eau minérale et d'être dépourvue de bulles, ce qui rend sa fonte plus lente. "Arctic Ice provient directement des glaciers naturels de l'Arctique qui sont gelés depuis plus de 100.000 ans", assure ainsi l'entreprise sur son site. "Ces parties de la calotte glaciaire n'ont pas été en contact avec des sols ou contaminées par des polluants produits par les activités humaines." Une glace extra pure, décrite comme "la plus propre de la planète" par Malik Rasmussen.

De quoi faire monter en gamme les cocktails, et notamment ceux réservés à l'élite. À commencer par celle qui séjourne aux Émirats arabes unis, la cible du moment pour Arctic Ice.

Mais... avant de finir dans un verre au milieu du désert, la glace doit se lancer dans un parcours de plus de 16.000 kilomètres en cargo. D'après les précisions de la start-up, la production part dans un conteneur réfrigéré pour être transporté au Danemark, où il est chargé sur un autre navire. Celui-ci longe ensuite les côtes françaises, traverse la mer Méditerranée et la mer Rouge avant d'arriver à Dubaï. Sur place, la glace est vendue à Natural Ice, une entreprise locale spécialisée dans la production et la distribution de "produits glacés de haute qualité", selon leur site.

Une initiative vivement critiquée, à l'heure où la fonte des glaciers du Groenland n'a jamais été aussi rapide. Qu'à cela ne tienne, la start-up promet que son commerce est respectueux de l'environnement. Sur son site à la communication bien ficelée, elle argue d'une part que les glaciers utilisés sont déjà détachés de la calotte glaciaire du Groenland. On y découvre en effet que les blocs de glace ne sont pas extraits des terres, mais et bel et bien pêchés dans le fjord de Nuup Kangerlua, près de la capitale, à l'aide d'un bateau-grue. Et de l'autre qu'elle compte s'investir dans la neutralité carbone, en compensant ses émissions de gaz à effet de serre.

Une solution pointée du doigt par l'Ademe, comme nous vous le rappelions dans cet article ; la "compensation carbone" n'étant une solution qui ne suffit pas à réduire l'impact de l'activité humaine sur réchauffement de la planète.

REPORTAGE - Des scientifiques découvrent la terre la plus au nord du monde au Groenland Source : JT 13h WE

Reste qu'aux yeux de Malik Rasmussen, son business doit surtout servir un autre dessein : celui de rendre le Groenland plus indépendant du Danemark, dont les subventions représentent 55% du budget. Pour gagner en indépendance, politiquement et économiquement, la croissance économique est vitale. "Au Groenland, nous gagnons tout notre argent grâce au poisson et au tourisme", regrette-t-il. Avec son innovation, il est sûr d'avoir trouvé "une autre source de revenus".