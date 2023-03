De la "pluie habituelle" au printemps suffira-t-elle contre la sécheresse ?

En réalité, le propos est trop vague pour illustrer toutes les situations rencontrées, selon les spécialistes sollicités. "S’il pleut comme d’habitude, les agriculteurs auront moins besoin d’eau pour irriguer et auront moins besoin de puiser dans les réserves", souligne l’hydrologue Violaine Bault, hydrologue au Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM), le service géologique national. "Mais d’autres nappes sont plus lentes à réagir", comme les nappes inertielles du Bassin parisien et plus particulièrement celles du couloir Rhône-Saône. Et les besoins en eau varient selon les cultures, certaines nécessitant d’être irriguées. Par exemple, les champs de maïs nécessitent beaucoup d’eau, et donc des nappes phréatiques, pour être arrosés. En bref, la pluie ne servira pas exclusivement à remplir les réserves, selon Eric Sauquet, directeur de recherche en hydrologie à l’Institut national de la recherche agronomique (Inrae).

De manière générale, l’état des nappes d’eau souterraines n’est pas bon. Au 1er janvier, la recharge en eau restait "peu intense", selon le BRGM, avec "plus des trois-quarts des nappes sous les normales mensuelles". Dans son dernier bulletin de surveillance, le service géologique a prévenu que "durant l’hiver, les tendances dépendront essentiellement de la pluviométrie" et que "la recharge de ces prochains mois conditionnera les niveaux de l’été 2023".