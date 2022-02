De pire en pire : les conclusions du rapport climat de l'ONU

Les conséquences dévastatrices du changement climatique sont devenues une réalité maintenant aux quatre coins de la planète avec de 3,3 à 3,6 milliards de personnes d'ores et déjà "très vulnérables", soit près de la moitié de l'humanité.

Le réchauffement d'environ +1,1°C en moyenne depuis l'ère préindustrielle a déjà contribué au déclin des espèces et à l'extinction de certaines. L'augmentation des maladies transmises par les moustiques est également une réalité alors que de plus en plus de morts sont causées par la chaleur et la sécheresse, ainsi qu'à un accroissement des pertes de récoltes agricoles et de la pêche.

La santé des populations, physique et mentale, est également touchée. "L'augmentation des extrêmes météorologiques et climatiques a conduit à des impacts irréversibles" sur les sociétés humaines et la nature, conclut le Giec. Mais ce n'est que le début et les impacts sur la nature et l'Homme vont s'accroître : extinction possible de 3 à 14 % des espèces terrestres à +1,5°C, des "milliards" de personnes supplémentaires exposés à la dengue, ou de manière générale, une "augmentation sensible des maladies et des morts prématurées".