Déforestation au Brésil : l'Amazonie a perdu 18 arbres par seconde en 2021

"Dans la seule Amazonie, 111,6 hectares ont été déboisés chaque heure, soit 1,9 hectare par minute, ce qui équivaut à près de 18 arbres par seconde", indique Mapbiomas, qui regroupe des ONG, des universités et des entreprises technologiques. Parmi les principaux "vecteurs de pression" de la déforestation : l'agriculture et l'élevage, responsables à 97% du recul des forêts. Dans l'État du Para, dans le nord du pays, les mines clandestines jouent également un rôle important dans la déforestation, selon l'étude.

Le document pointe par ailleurs la responsabilité de Jaïr Bolsonaro dans la mise en danger des écosystèmes au Brésil. Depuis 2019 et son arrivée au pouvoir, la déforestation a atteint 42.000 km², soit "presque la surface de l'État de Rio de Janeiro". Le président d'extrême droite et son gouvernement sont d'ailleurs régulièrement accusés d'encourager la déforestation en défendant l'exploitation de l'Amazonie et en affaiblissant les organismes de contrôle environnementaux.