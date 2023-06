Déforestation : en 2022, la planète a perdu l'équivalent de la superficie de la Suisse en forêt vierge

Global Forest Watch (GFW), sa plateforme de la surveillance par satellite de la déforestation, a enregistré en 2022 la destruction de plus de 4,1 millions d'hectares de forêts primaires tropicales, cruciales pour la biodiversité de la planète et le stockage de carbone. Le pays le plus touché est le Brésil, avec une surface détruite qui représente 43% des pertes mondiales, devant la République démocratique du Congo (13%) et la Bolivie (9%). "Nous sommes en train de perdre l'un de nos outils les plus efficaces pour combattre le changement climatique, protéger la biodiversité et soutenir la santé et les moyens de subsistance de millions de personnes", a commenté Mikaela Weisse, directrice du GFW, lors d'une conférence de presse.

Selon l'organisme, 2,7 milliards de tonnes de CO2, soit l'équivalent des émissions annuelles de l'Inde, pays le plus peuplé du monde, ont ainsi été libérés. De fait, l'accélération de la destruction forestière se poursuit inexorablement et ce, malgré les engagements pris lors de la COP26 à Glasgow en 2021 par les principaux dirigeants du monde. "Depuis le début de notre siècle, nous avons assisté à une hémorragie de certains des systèmes écoforestiers les plus importants de la planète, malgré des années d'efforts pour inverser la tendance", a souligné la directrice du GFW. A l'échelle de la planète, la végétation et les sols absorbent à eux seuls près de 30% des émissions carbones depuis 1960. Or, dans le même temps, celles-ci ont augmenté de moitié.