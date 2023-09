Dérèglement climatique : avec le dépassement du seuil de l'eau douce, six "limites planétaires" désormais franchies

Le franchissement d'une limite ne signe pas un changement radical du jour au lendemain, mais il aggrave les risques auxquels les populations et les écosystèmes sont soumis, explique le Stockholm Resilience Centre sur son site. "Nous pouvons considérer la Terre comme un corps humain et les limites planétaires comme la tension artérielle", a expliqué Katherine Richardson auprès du centre d'études : une tension très forte n'implique pas "une crise cardiaque certaine, mais elle augmente le risque", a-t-elle résumé. "Nous ne savons pas combien de temps nous pourrons continuer à transgresser ces limites essentielles avant que ces pressions combinées n'entraînent des changements et des dommages irréversibles", a abondé Johan Rockström, cité par le site.

Pourtant, pour les neufs domaines étudiés, la situation peut revenir en deçà des seuils d'alerte, prévient l'étude. "Il s'agit simplement de fixer des limites à la quantité de déchets que nous rejetons dans l'environnement et à la quantité de matières premières vivantes ou non que nous en extrayons", a déclaré Katherine Richardson. La limite de l'appauvrissement de la couche d'ozone avait par exemple été franchie dans les années 1990, "mais grâce à des initiatives mondiales, (...) cette limite n'est plus transgressée", a expliqué la spécialiste sur le site du Stockholm Resilience Centre.