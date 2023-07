Dérèglement climatique : le mois de juin 2023 a été "de loin" le plus chaud jamais enregistré dans le monde

Après une année 2022 exceptionnellement chaude, l'été 2023 promet lui aussi d'être hors normes, en battant de nouveaux records de température. Ce jeudi 6 juillet, l'observatoire du changement climatique Copernicus (C3S) de l'Union européenne a confirmé que l'effet combiné du changement climatique et le retour du phénomène El Niño poussent le mercure des océans et sur terre à des niveaux jamais vus. "Le mois de juin a été le plus chaud au niveau mondial, un peu plus de 0,5 degré Celsius au-dessus de la moyenne 1991-2020, dépassant de loin le précédent record de juin 2019", a ainsi souligné cette instance dont les données, qui remontent à 1950, sont parmi les plus fiables et utilisées du monde avec celles de l'américain NOAA.

Les températures ont battu des records dans le nord-ouest de l'Europe tandis que certaines parties du Canada, des États-Unis, du Mexique, de l'Asie et de l'est de l'Australie "ont été nettement plus chaudes que la normale", note Copernicus dans son dernier bulletin, qui insiste sur l'ampleur de l'écart à la normale. En revanche, il a fait plus frais que la normale dans l'ouest de l'Australie, l'ouest des États-Unis et l'ouest de la Russie.