Dérèglement climatique : une France à +4 degrés, ça veut dire quoi ?

En 2100, la ville de Marseille connaîtra le climat de Séville et Paris celui de Montpellier. Au même horizon, le taux d'enneigement sera divisé par trois dans le massif du Mont-Blanc. Le ministère de la Transition écologique lance un nouvel appel pour adapter la France au changement climatique, avec l'objectif d'annoncer une cinquantaine de mesures avant l'été.

Des chiffres, des images et des comparaisons choc. Lors d'un événement organisé mardi matin au Muséum national d'histoire naturelle, le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, a réuni élus, chercheurs et personnalités de la société civile pour débattre de la capacité de la France à s'adapter à un monde plus chaud.

Selon les travaux du Giec, et en l'absence de mesures additionnelles, les politiques actuelles de réduction des émissions de gaz à effet de serre mènent le monde à un réchauffement à +1,5 degré en 2030, +2 degrés en 2050 et +3 degrés en 2100 par rapport à l'ère pré-industrielle.

+2 degrés en 2030, +2,7 degrés en 2050 et +4 degrés en 2100

Mais la France, elle, a basé ses travaux d'adaptation sur un scénario de réchauffement à +4 degrés à l'horizon 2100. Car l'Europe se réchauffe plus de deux fois plus vite que la moyenne mondiale, et ce, pour trois raisons.

D'abord, parce que les continents se réchauffent plus vite que les océans. Ensuite, en raison de sa position géographique (les régions tropicales se réchauffent moins vite). Enfin, à cause de l'évolution des courants atmosphériques liée au changement climatique, avec des conséquences sur les températures.

Ainsi, voici la trajectoire, en l'état, prévue en France : +2 degrés en 2030, +2,7 degrés en 2050 et +4 degrés en 2100.

Pendant longtemps, les efforts ont porté sur l'atténuation du changement climatique (comment réduire les émissions de gaz à effet de serre) et non sur l'adaptation (comment vivre avec le changement climatique). Or, même si on stoppait toutes les émissions de gaz à effet de serre demain, le climat continuerait de se réchauffer. Il y a donc une nécessité à s'adapter, "à sortir du déni", selon les propos de Christophe Béchu.

Avec plusieurs chantiers : protéger les personnes, préparer les territoires, rendre l'économie plus résiliente, préserver le milieu naturel et le patrimoine culturel.

Pour ce faire, la France prépare le troisième volet de son plan national d'adaptation au changement climatique. Il fera l'objet d'arbitrages avec Gabriel Attal fin février avant sa mise en consultation publique au printemps puis sa publication avant l'été. Une cinquantaine de mesures sont attendues.

Les évolutions de températures en France à l'horizon 2100. - Ministère de la Transition écologique

Lille aura le climat de Bilbao

Concrètement, une France à +4 degrés, c'est quoi ? Dans un document diffusé par le ministère de la Transition écologique, une carte présente l'évolution des températures dans l'Hexagone, en comparant les températures actuelles à celles d'autres villes dans le monde (température moyenne, température minimale de janvier et maximale de juillet, précipitations annuelles).

En 2100, selon ces prévisions, la ville de Paris aura le climat de Montpellier, celle de Lyon celui de Rome, Marseille aura le climat de Séville, Lille celui de Bilbao et Toulouse de Valence, en Espagne.

Les vagues de chaleur seront plus nombreuses, plus longues, plus sévères, plus précoces (dès la fin mai) mais aussi plus tardives (jusqu'à fin septembre). "Cette évolution est exacerbée dans les régions actuellement les plus chaudes, notamment l’arc méditerranéen, le couloir rhodanien et la vallée de la Garonne. Sur ces régions, les vagues de chaleur et journées caniculaires pourront s’étaler sur des périodes supérieures à un ou deux mois en été", selon le ministère.

Le nombre de nuits tropicales augmentera, avec 40 à 50 nuits très chaudes chaque année dans la moitié nord (autant que le maximum du littoral méditerranéen aujourd’hui), et plus de 90 nuits par an sur les zones les plus exposées, le pourtour méditerranéen par exemple. Seules les zones de montagne et le littoral de la Manche resteront quasiment épargnées.

Manque d'eau récurrent

Les sécheresses agricoles et hydrologiques deviendront extrêmement préoccupantes, avec des conséquences très importantes sur l’agriculture, la forêt et la biodiversité.

Le stock de neige faiblira drastiquement au printemps dans les Pyrénées comme dans les Alpes. Dans le massif du Mont-Blanc par exemple, le taux d'enneigement sera divisé par trois à 1500 mètres d'altitude.

Le niveau des cours d’eau sera très bas en été et les situations de pénurie d’eau se multiplieront. Neuf écoles sur dix seront exposées à un risque fort ou très fort d'ici à 2100 ; 50% du réseau ferré et 75% du réseau routier seront, eux aussi, confrontés à un risque fort et très fort. Et le nombre de personnes exposées à un risque d'inondation augmentera.

Pour répondre à ces nouveaux défis, le plan d'adaptation comprendra des volets concernant la santé, l'économie et l'agriculture, la continuité des infrastructures et des services essentiels ou encore la protection des milieux naturels.

Il s'agira, par exemple, de faire en sorte que les logements, bureaux, établissements scolaires et de santé, les services et infrastructures de transport, les réseaux d’énergie, d’eau et de télécommunication soient en capacité de continuer à fonctionner malgré de longs épisodes de fortes chaleurs.

De nombreuses évolutions seront d'ordre réglementaire, avec exemple des changements attendus pour adapter les conditions de travail aux fortes chaleurs, ou organiser des événements sportifs et musicaux. Selon le ministère, ce sont plus de 250 référentiels qu'il faut d'ores et déjà changer.