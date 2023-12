Dérèglement climatique : sept Français sur dix craignent de manquer d'eau à l'avenir

Selon une étude menée par le Centre d'Information sur l'eau, sept Français sur 10 craignent de manquer d'eau dans sa région, à l'avenir, à cause du dérèglement climatique. Une inquiétude qui ne fait qu'augmenter année après année. Alors que les éco-gestes semblent acquis au sein de la population, des actions sont attendues de la part des politiques, à l'échelle régionale et nationale.

Si la France métropolitaine ne manque pas d'eau actuellement, l'inquiétude demeure. Alors que le BRGM s'est félicité d'une amélioration "notable" du niveau des nappes phréatiques dans la plupart du territoire français, le Centre d'Information de l'eau a publié son étude sur les Français et l'eau, menée chaque année depuis 1996. Le CIO note notamment que l'inquiétude autour du manque d'eau augmente au sein de la population.

Vers moins d'eau dans les prochaines décennies

Selon cette enquête, 71% soit sept Français sur 10, partagent cette année cette crainte, contre 69% en 2022 et 64% en 2021. "Spectaculaire basculement de l’opinion, puisqu’à l’origine de l’enquête en 1996, cette inquiétude de manquer d’eau dans l’avenir ne concernait que moins d’un tiers (32%)", note le Centre d'Information de l'eau (Cieau). Une inquiétude qui est fondée, rappelle Nathalie Davoisne, responsable d'étude au sein du Cieau. "Les études montrent que l'on va vers moins d'eau, à hauteur de 10 à 40% au cours des prochaines décennies, avec une hausse probable du seuil de réchauffement à 4°C", rappelle-t-elle.

Dans leur 6e synthèse, les experts climat de l'ONU avertissent effectivement que "les années les plus chaudes que nous avons vécues jusqu'à présent seront parmi les plus fraîches d'ici à une génération", devant par conséquent entrainer plus de canicules, plus de sécheresse, un assèchement des sols et une évapotranspiration plus importante de l'eau. "La crainte que l'on a, c'est de voir des hivers sans pluie. On voit bien qu'en France, et on l'a vu de manière criante à l'été 2022, qu'on a des tendances à l'assèchement", ajoute Nathalie Davoisne. En août 2022, 117 communes avaient alors été privées d'eau potable. En septembre dernier, 189 d'entre elles étaient concernées par de telles pénuries.

Quelles solutions ?

Face à ce constat, les trois quarts des Français (77%) estiment qu’il conviendra de modifier ses habitudes d’usage de l’eau, pour s’adapter. L'enquête note néanmoins un tassement par rapport à 2022 concernant les comportements écoresponsables au quotidien, comme prendre des douches moins longues (78% vs 84% en 2022) ou utiliser des réducteurs de pression (41 vs 47% en 2022). La baisse de ces gestes ne veut pas dire moins d'adhésion, veut néanmoins croire Nathalie Davoisne. "Aujourd'hui, les Français se sont mis en ordre de marche individuellement, les restrictions sont passées par là. Globalement, ils mettent en pratique les gestes pour préserver les ressources. Maintenant, ils attendent que les pouvoirs publics, locaux ou nationaux, accélèrent les solutions", estime-t-elle.

Sont notamment citées la rénovation des réseaux d'eau, alors qu'il est estimé qu'un litre d'eau potable sur cinq est perdu du fait de fuites, ou la réutilisation des eaux usées traitées. Sur ce point, 80% des individus interrogés se disent par exemple prêts à consommer des fruits et légumes irrigués grâce à la réutilisation des eaux usées traitées. Pourtant, la France se classe dans les derniers rangs des pays européens qui réutilisent ses eaux usées. Moins de 1% du volume des eaux usées sont traitées et réutilisées, selon les chiffres du ministère de la Transition écologique.

Enquête réalisée par Kantar en ligne du 14 septembre au 18 octobre 2023 auprès d'un échantillon de 3573 personnes représentatif de la population française métropolitaine âgée de 18 ans et plus constitué d’un échantillon principal sur quotas (sexe, âge, profession et catégorie socioprofessionnelle du chef de ménage) et après stratification géographique (régions UDA 13, catégorie d’agglomération).