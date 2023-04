Des députés appellent la France à accroître ses efforts pour remplir ses objectifs climatiques

Dans ce rapport, les députés formulent néanmoins plusieurs propositions pour accélérer le respect par Paris de ses engagements. Ils appellent ainsi à commencer par "mettre en place une véritable planification écologique", un thème cher à l'exécutif. Cela passe selon eux par un renforcement des moyens du secrétariat général à la planification écologique - placé sous l'autorité de la Première ministre - et par l'adoption d'une loi de planification écologique avec une programmation pluriannuelle des financements.

La mission propose en outre d'"améliorer" le suivi des engagements nationaux, par exemple en donnant plus de moyens humains et financiers au HCC, dont l'"indépendance" devrait être renforcée, selon eux. Les rapports annuels du HCC pourraient aussi être présentés au Parlement et mieux diffusés auprès du grand public. Les députés suggèrent encore d'"inciter les entreprises à réaliser leurs inventaires d'émissions qui ne sont pour l’instant établis que par moins de 40% des entreprises assujetties".