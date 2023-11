"Des drames humains et écologiques" : alerte sur le thon en boîte vendu en supermarché

"Le résultat est sans appel : la grande distribution vend aux consommateurs européens des produits à base de thon associés à des drames humains et écologiques", pointe l'étude, menée en collaboration avec Greenpeace UK et l'ONG Blue Marine Foundation. En cause : les marques distributeurs des enseignes, mais aussi les marques nationales comme Saupiquet ou Petit Navire, vendues dans leurs rayons, et qui peuvent représenter plus de 70% de l'offre proposée. "On a déjà exposé un nombre assez incalculable de problèmes dans la chaîne de valeur du thon, et ce n’est pas quelque chose qui motive les marques à effectuer une vérification et à mettre en place des critères réellement responsables dans leurs pratiques d'achats", déplore auprès de TF1info Pauline Bricault, principale auteure du rapport.

Les enseignes ont été évaluées en fonction de deux critères : leur niveau de coopération et l'ambition de leurs politiques d'achats. "De manière générale, les distributeurs ont été réticents à nous fournir des données sur leur approvisionnement", pointe Bloom et les enseignes ont "refusé de communiquer les données relatives aux ventes de produits de marques nationales comme Petit Navire et Saupiquet, alors que notre analyse a révélé que ces produits étaient généralement les plus problématiques".