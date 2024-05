Des "gigabassines" dans le Puy-de-Dôme : plusieurs collectifs appellent à manifester

Plusieurs collectifs militants contre les bassines ont appelé à une "randonnée festive" de protestation, samedi, dans le Puy-de-Dôme. L'objectif est de manifester contre un projet de "gigabassines" dans le département. La préfecture a annoncé des mesures de sécurité renforcées.

Plus d'un an après la mobilisation contre les mégabassines de Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres, Extinction Rebellion, les Soulèvements de la terre et d'autres collectifs militants appellent à un nouveau rendez-vous. Face à un projet de "gigabassines" dépeintes comme "les plus grandes en France" dans le Puy-de-Dôme, au sud-est de Clermont-Ferrand, une "randonnée festive" de protestation est organisée, samedi 11 mai.

Dénonçant "un projet écocidaire", les militants s'opposent à la construction de deux réserves d'eau, l'une de 14 hectares, l'autre de 18 hectares, destinées à irriguer 800 hectares avec 36 exploitations agricoles de la plaine de la Limagne, où est implanté Limagrain. Selon les opposants, le quatrième semencier mondial serait même à l'origine du projet, ce que la coopérative dément.

Ces projets n'ont pas encore fait l'objet de demande formelle d'autorisation, mais ses opposants souhaitent obtenir un moratoire, avant que les travaux ne commencent. Pour ce faire, le collectif Bassines non merci 63, Extinction Rebellion, les Faucheur.ses volontaires, la Confédération paysanne et les Soulèvements de la Terre attendent "quelques milliers" de participants. La secrétaire nationale des Écologistes Marine Tondelier a annoncé sa présence et des députées LFI, dont Mathilde Panot, sont également attendues sur place.

De son côté, les autorités prévoient entre 2000 et 3000 manifestants. Si la manifestation est autorisée sur "tout le périmètre" demandé, autour des communes de Chignat, Bouzel et Billom, la préfecture a renforcé les mesures de sécurité. Des effectifs supplémentaires de gendarmes ont notamment été mobilisés afin de limiter les risques de "trouble à l'ordre public". Tout rassemblement sur le territoire de Clermont-Ferrand a par ailleurs été interdit de 8h à 22h.