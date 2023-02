La fonte des glaciers menace d'engloutir 15 millions de personnes

Les glaciers fondent à vue d'oeil mettant en péril des millions de vies. À en croire de nouvelles recherches, pas moins de 15 millions de personnes seraient directement menacées par les crues violentes issues des lacs glaciaires qui se forment et s'élargissent sous l’effet du réchauffement climatique. La plupart de ces personnes résident dans seulement quatre pays, l'Inde, le Pakistan, la Chine et le Pérou, selon les auteurs de ces travaux, qui viennent d'être publiés dans la revue Nature. En à peine trois décennies, le volume de ces lacs - qui se forment lors de la désintégration des glaciers - a bondi de 50% dans le monde. Or, ces zones sont particulièrement instables, car ces lacs sont le plus souvent endigués par de la glace ou des sédiments composés de roches meubles et de débris.

Lorsque l'eau accumulée éclate à travers ces barrières naturelles, des inondations massives peuvent se produire en aval, provoquant des milliers de morts sur leur passage. "Ce ne sont pas les zones avec le plus grand nombre de lacs glaciaires ou ceux dont le gonflement est le plus rapide qui sont forcément les plus à risques. Le danger vient plutôt du nombre de personnes à proximité desdits lacs et de leur capacité à affronter ou pas une inondation", souligne l'auteure principale de l'étude, Caroline Taylor, doctorante à l'Université de Newcastle en Angleterre. Ainsi, des milliers de personnes ont été tuées par des inondations causées par le débordement de lacs glaciaires en Asie des hautes montagnes, mais seulement une poignée dans le nord-ouest du Pacifique situé en Amérique du Nord, même si cette région en compte deux fois plus.