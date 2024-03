Des "méga-camions" sur nos routes, bonne ou mauvaise nouvelle pour l'environnement ?

Les députés européens ont entériné mardi une directive relative à la circulation de "méga-camions" de 25 mètres de long et 60 tonnes dans l'UE. Les défenseurs de ces "gigaliners" disent qu'ils sont plus économes en carburant et en CO2 : on transporte davantage en moins de trajets. Mais des études montrent que s'ils étaient autorisés à rouler, une partie du trafic ferroviaire se reporterait sur la route, venant aggraver le problème climatique.

Des méga-camions bons pour l'environnement ? C'est la thèse de la Commission européenne qui défend l'idée d'autoriser des camions plus lourds à circuler sur les routes de l'UE. La révision d'une directive existante a été adoptée en ce sens mardi au Parlement européen, et elle sera ensuite soumise à des négociations entre États membres.

Ce que prévoit le texte

Il prévoit deux points :

- Il s'agit d'abord de favoriser l'essor des poids lourds électriques ou à hydrogène. Or, ceux-ci pèsent plus lourd et sont plus volumineux, notamment à cause des batteries. Le texte vise donc à passer de 40 à 44 tonnes le poids maximal pour ces camions "zéro émission" circulant entre les pays européens.

- Mais aussi d'autoriser les "méga-camions" à circuler : il s'agit d'un conteneur auquel s'ajoute une remorque, pesant jusqu'à 60 tonnes et mesurant 25 mètres de long.

Où circuleront ces "méga-camions" ?

Le texte prévoit que seuls les pays consentants les laisseraient circuler sur leurs routes, car c'est d'abord la réglementation nationale qui s'appliquera.

Leur circulation pose des questions en termes de sécurité routière, mais aussi d'adaptation des infrastructures à leur passage, notamment les ponts, avec des coûts d'investissement associés à leur développement sur les routes.

Moins de carburant, moins de CO2, vraiment ?

Mais un autre débat oppose pro et anti : quel est leur effet en termes d'émissions de gaz à effet de serre ?

La Commission dit défendre une mesure écologique assurant que ce texte contribuera à réduire d'environ 1,2% les émissions de CO2 liées au transport de marchandises sur la période 2025-2050.

L'idée paraît simple : économiser du carburant et des émissions de CO2 en transportant davantage en moins de trajets.

"Mais la Commission européenne dit vouloir augmenter la compétitivité du secteur, et donc augmenter le trafic routier, tout en le présentant comme une mesure écologique", raille l'eurodéputé Dominique Riquet (Renew).

Des conditions de poids et de volume

Que sait-on vraiment de la consommation de carburant et des émissions de gaz à effet de serre liées à la circulation de ces méga-camions ? Quelques données sont disponibles, car ils circulent déjà en Suède, en Finlande, aux Pays-Bas, et dans certaines zones en Allemagne ou en Espagne.

Une étude réalisée par le cabinet allemand D-Fine montre que sous certaines conditions de poids et de volume, ces méga-camions émettent effectivement moins de CO2 par kilomètre roulé (voir le graphique ci-dessous).

L'impact des méga-camions en termes de consommation d'énergie et d'émissions de gaz à effet de serre. - Cabinet allemand/D-Fine

Un report modal inversé au détriment du ferroviaire ?

Mais sous certaines conditions seulement : ainsi, quand le transport est volumineux et pas trop lourd (graphique du bas), les gigaliners émettent moins de CO2 que les 40 tonnes classiques (-8,4%) ; mais quand un chargement est limité par son poids, les gigaliners émettent davantage que les 40 tonnes classiques (+18%, graphique du milieu).

Et les auteurs de l'étude ajoutent : "Si cette analyse des émissions semblent plaider en faveur (de ces méga-camions), il est pertinent d'étudier un transfert modal inverse et les émissions supplémentaires, résultats d'un transfert du trafic vers la route."

En somme : si une partie du transport qui se fait aujourd'hui par trains ou par bateaux se reporte, pour des raisons économiques, vers ces méga-camions et donc la route, les émissions liées au transport routier pourraient exploser.

Selon le cabinet allemand, la législation pourrait détourner vers le transport routier jusqu'à 21% du fret ferroviaire, entraînant jusqu'à 10,5 millions de trajets supplémentaires en camion par an, soit 6,6 millions de tonnes de CO2 émis en plus.

Les acteurs du ferroviaire sont tous vent debout contre ce dispositif, jugé incompatible avec l'ambition européenne de doubler d'ici à 2030 la part du ferroviaire dans le transport de marchandises, à 30%.

"Cela engorgera nos routes déjà encombrées, mettra sous pression les ponts", énumère ainsi Sigrid Nikutta, patronne de DB Cargo, géant du fret ferroviaire. "L'impact anéantira les gains environnementaux en encourageant la route, même quand le rail est plus efficace et écologique."