Des militants d'Extinction Rébellion bloquent l'entrée d'un dépôt TotalEnergies dans le Nord

"Total a touché le fond et continue de creuser". Une quarantaine de militants d'Extinction Rébellion ont bloqué ce vendredi matin l'entrée du dépôt TotalEnergies situé à Mardyck, près de Dunkerque (Nord), pour dénoncer une entreprise "criminelle" pour le climat, à une semaine de la COP27.

Vêtus de combinaisons blanches, les militants ont formé une chaîne, assis devant l'entrée, devant des banderoles proclamant "Total a touché le fond et continue de creuser" et Total "ment et tue". Certains des activistes ont aussi badigeonné à la mélasse le mur d'enceinte frappé du sigle de l'entreprise. Des forces de police se sont déployées autour de militants pour protéger le site.