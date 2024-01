Des milliers de petites billes en plastique envahissent les littoraux du sud-ouest

Des billes en plastique ont été retrouvées ces derniers jours sur des plages du sud de la France, notamment dans la région du Bassin d'Arcachon. Ce n'est pas la première fois que de tels épisodes, souvent liés à des cargaisons perdues en mer par des navires, se produisent.

Une pollution qui devient de plus en plus fréquente. Mercredi, "lors d’une mission de suivi des déchets, les agents du Parc naturel marin ont constaté la présence en quantité de larmes de sirène, des granulés en plastiques industriels (GPI) utilisés pour produire les objets en plastique", a indiqué le Parc naturel marin du Bassin d'Arcachon sur les réseaux sociaux. Ces micro déchets ont déjà été repérés à plusieurs reprises sur des plages espagnoles et en plusieurs endroits du littoral du sud-ouest de l'Hexagone, à commencer par des plages de la Teste-de-Buch, à proximité de la Dune du Pilat.

Selon toutes vraisemblances, ces morceaux de plastique viendraient d'un porte-conteneur, qui a perdu sa cargaison, le 8 décembre dernier. Le bâtiment, qui battait pavillon libérien, transportait des millions de microbilles de ce type (5 millimètres environ). "Un porte-conteneurs de 300 mètres battant pavillon libérien, a informé les autorités portugaises de la perte de six conteneurs à environ 80 km au large des côtes portugaises et à proximité de la frontière espagnole, par 2600 mètres de fond", a annoncé la Préfecture Maritime de l’Atlantique, dans un communiqué publié le 14 janvier dernier. "Un des conteneurs renfermait environ 26 tonnes de Granulés Plastiques Industriels (GPI), conditionnés en 1040 sacs de 25 kg. Chaque sac de GPI représente environ 1 million de GPI", a-t-elle précisé.

Toutefois, Surfrider Foundation avance une autre explication, comme le rapportent nos confrères d'Ouest France, puisqu'"il s’agirait d’une autre pollution antérieure, provenant d’un autre bateau". D'ailleurs, l'organisation avait évoqué, en novembre dernier, la découverte de sacs contenant ces pellets sur des plages des Landes. "Plusieurs sacs ont été retrouvés à plusieurs kilomètres de distance, ce qui laisse supposer qu’il y en a encore de très nombreux qui vont s’échouer ou qui ont pu s’abîmer dans l’Océan", a détaillé le mouvement dans un communiqué en date du 20 novembre 2023. "Nous sommes inquiets car si les sacs se percent, ils vont disperser (leur contenu) et risquent de générer une pollution que nous ne pourrons plus maîtriser", a-t-elle encore mis en garde à l'époque.

Selon l'ONG, 160.000 tonnes de granulés de plastiques industriels sont dispersés dans la nature, chaque année en Europe. Les épisodes lors desquels ils envahissent les plages ou terres côtières sont de plus en plus fréquents.