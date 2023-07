L'Australie déploie une armée de "robots tueurs" contre les chats sauvages

Quand un félin est repéré et qu'aucune confusion n'est possible, un gel empoisonné est projeté sur l'animal, qui va l'ingérer en léchant son pelage. S'ensuit alors une mort rapide. Felixer, le nom de ce boîtier robot, "est calibré pour identifier un chat sauvage à partir de sa forme et de sa démarche et le distinguer des espèces indigènes", a tenu à rassurer le ministre régional de l'Environnement. Il a ajouté que les autres animaux avaient une tolérance plus importante que les chats au poison utilisé, et qu'ils seraient donc moins vulnérables en cas d'erreur des machines.