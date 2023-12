Des villes y ont renoncé cette année : comment rendre les décorations de Noël plus écolos ?

Jugées énergivores, les illuminations sont devenues indésirables dans certaines villes de France. L'occasion de faire le point sur la durabilité des guirlandes et autres décorations.

Si les décorations de Noël riment avec magie, elles doivent aussi correspondre aux ambitions écologiques de la société. Depuis l'hiver dernier et des fêtes placées sous le signe de la sobriété, plusieurs communes ont décidé de renoncer aux centaines de guirlandes lumineuses, ou en tout cas de changer leurs habitudes à l'heure d'illuminer le paysage urbain. C'est le cas de Nantes cette année, qui a préféré aux décorations traditionnelles un projet artistique, assurément plus sobre (voir le reportage de TF1 en tête de cet article). L'occasion de nous pencher sur la durabilité de ces illuminations.

Une réutilisation et des ampoules LED

Du côté des particuliers, l'Agence de la transition écologique (Ademe) rappelle que "pas moins de 4,2 millions de foyers (périmètre France métropolitaine) installent des décorations lumineuses qu’ils laissent allumées durant toute la période des fêtes". Mais ce sont bien les illuminations installées à l'extérieur qui sont les plus énergivores, puisqu'elles "consomment près de trois fois plus d’énergie que celles entourant le sapin du salon".

Dans ce contexte, l'Ademe formule plusieurs recommandations pour alléger sa facture énergétique, et donc son empreinte environnementale, à l'approche des fêtes de fin d'année. Et dans un premier temps de "réutiliser ses guirlandes d’une année sur l’autre". Un défi de taille. Si ces décorations sont de nouveau utilisées "dans 96% des cas" et conservées pendant cinq ans en moyenne, de nouvelles sont achetées tous les ans chez 66% de foyers, selon une étude menée sur la base de ménages qui installent des décorations de Noël.

Autre conseil donné par l'Ademe, celui de privilégier des "guirlandes lumineuses LED", moins consommatrices d'énergie. À Paris, l'avenue des Champs-Élysées a par exemple choisi de se doter de 750.000 ampoules LED pour Noël. Selon France Bleu, ces installations permettent à la ville de dépenser pour ses guirlandes 40% d'énergie en moins par rapport à 2021. Mais l'association nationale pour la protection du ciel et de l’environnement nocturnes (ANPCEN) appelle à prendre en compte "les limites des LED". Autrement dit, à ne pas miser sur cette faible consommation énergétique pour "multiplier encore les sources et décors lumineux, ou pour étendre les périodes d’éclairement".

Ainsi, l'association préconise d'encadrer la durée d'illumination et de "privilégier des éclairages ponctuels et limités". Comme à Paris, où sur le parvis de l'Hôtel de Ville, les illuminations du village de Noël s'éteignent chaque soir à 23h45. Ce qu'a également pu faire la ville de Rouen, qui avait intégré cette mesure dans son plan de sobriété énergétique. L’hiver dernier, la municipalité avait décidé d’allumer ses décorations sur un temps donné, entre le 3 décembre et le 2 janvier et seulement de 17h à 21h.