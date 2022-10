Deux militants du collectif "Just Stop Oil" entartrent la statue de cire de Charles III à Londres

Après de la soupe sur un Van Gogh, de la purée sur un Monet, voici le gâteau au chocolat chez Madame Tussauds. Ce lundi 24 octobre, en milieu de journée, deux militants du collectif "Just Stop Oil" ont entartré la statue de Charles III dans le célèbre musée de cire à Londres. Cette action visait à appeler le gouvernement britannique à arrêter toute nouvelle licence et autorisation d'exploitation de pétrole et de gaz.