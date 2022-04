Dix départements face à la sécheresse : ce qu'on ne peut pas faire en cas d'alerte(s)

Selon le site gouvernementale Propluvia, dix départements de l’Hexagone sont actuellement concernés, ce samedi 23 avril, par des arrêtés préfectoraux concernant des mesures de restrictions d’eau à cause d’une sécheresse précoce depuis le début du printemps.

Il existe plusieurs niveaux d’alertes et chacun d'eux amène des interdictions spécifiques pour les personnes et les entreprises résidant en France : la vigilance (gris), l’alerte (jaune), l’alerte renforcée (orange) et la crise (rouge). Ces zones ont été déterminées comme des ensembles cohérents associés à la ressource en eau.