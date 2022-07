DOCUMENT TF1 - Incendies en Gironde : un pilote de Canadair raconte son combat contre les flammes

De l’artisanat, voire de l’instinct pour cet ancien pilote de chasse, et chaque soir dans la salle d’opération, malgré la fatigue, il note les dégâts constatés sur son appareil, soumis à rude épreuve après des manœuvres périlleuses et un nombre de largages hors norme. "On était cinq, voire six avions, on a tous fait entre 30 et 50 largages donc ça doit approcher les 300 en tout. Ce sont des belles journées mais c’est un feu qui mérite même plus d’avions que ça", conclut-il.

Au cœur des flammes en Gironde, la flotte aérienne de la sécurité civile subit de nombreuses pannes. Chaque nuit, des opérations de maintenance sont menées pour que les pilotes puissent repartir au combat le lendemain.