Les eaux de la centrale de Fukushima vont être rejetées dans l'océan, douze ans après la catastrophe nucléaire

Pour tenter de rassurer, Rafael Grossi a assuré que l'accord pour le rejet des eaux de Fukushima dans l'océan était le fruit de deux ans de travaux menés par une équipe de spécialistes. Il a également assuré que le processus de filtration et de dilution qui sera utilisé "n'est pas nouveau". "C'est quelque chose qui existe dans l'industrie", a-t-il ajouté, prenant les exemples de rejets similaires par des centrales en Chine ou même en France. Les quantités réinjectées par le Japon seraient toutefois sans commune mesure.

Greenpeace s'est d'ailleurs inquiétée de la situation, non seulement pour la contamination de l'eau au tritium, mais aussi pour la présence d'autres radionucléides "encore plus dangereux, qui résistent au système de filtrage" utilisé par le Japon, avait alerté l'ONG sur la RTBF en février dernier. "Certes, il y a un effet de dilution dans l’océan, mais avec le courant et les différents niveaux, il y a un risque d’avoir des 'hot spots', des zones où la concentration est plus élevée et donc dangereuse pour l’environnement", avait ainsi expliqué Jan Vande Putte.

De son côté, l'AIEA a annoncé qu'elle allait ouvrir un bureau permanent sur le site de Fukushima pour surveiller le processus en continu. Le Japon, lui, a indiqué que les premiers rejets auraient lieu cet été, sans donner plus de détails.