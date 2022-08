Drame climatique : le jour où ils vont comprendre...

Le plus triste dans cette histoire digne du Père Noël, est que lorsque l’évidence de la sobriété sérieuse s’imposera, les améliorations sur le plan des dérèglements climatiques ne seront pas perceptibles par les citoyens, et ce nulle part dans le monde. Généralement, lorsque l’on produit un effort, on s’attend à pouvoir constater un progrès, mais pour le climat ce ne sera pas le cas. L’inertie du système climatique est telle que même lorsque l’humanité sera revenue à la neutralité carbone planétaire, les événements météorologiques extrêmes continueront d’augmenter en fréquence et en gravité pendant encore des dizaines d’années. L'inéluctable sevrage des énergies fossiles permettra juste de plus ou moins ralentir la survenue d’un emballement climatique (fonte du permafrost) qui signerait la fin de la partie.

Seule une poignée d’individus sur la Terre ont conscience de cela, et encore moins les 1,4 milliard de personnes qui vivent dans des zones tropicales, qui vont être soumises dans les mois à venir à des épisodes de dôme de chaleur humide (+ de 38° et 100% d’humidité selon le rapport du Giec du 9 août 2021). Et pourtant, ces malheureux vont devoir subir de plus en plus souvent ce genre de situation, ainsi que son caractère potentiellement létal pour les mammifères... dont l’homme.