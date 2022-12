Droit de polluer et prix du carbone pour les ménages : l'Europe vote une réforme importante pour le climat

C'est l'un des points qui ont fait le plus débat entre le Parlement et la Commission européenne. Cette dernière proposait de créer un second marché du carbone (ETS2) pour le chauffage et les carburants routiers. Effarés par l'impact social d'un tel surcoût, les eurodéputés, eux, plaidaient pour réserver d'abord cette mesure aux immeubles de bureaux et poids lourds. Au final, les ménages paieront bien un prix du carbone sur les carburants et sur le chauffage au gaz ou au fioul à partir de 2027. Le prix sera toutefois plafonné à 45 euros jusqu'à 2030 et son application pourra être repoussée d'un an si la flambée des prix de l'énergie venait à se poursuivre.

Le fonds de ce nouveau marché doit servir à financer la transition écologique en alimentant notamment un "Fonds social pour le climat", doté de 86,7 milliards d'euros et créé pour aider les ménages et les entreprises vulnérables. Il pourra servir à débloquer des subventions pour l'isolation des logements ou encore la mise en place de transports plus écologiques. Le "Fonds d'innovation" qui accompagne les entreprises gonflera, lui, à 50 millions d'euros.