Qu'est-ce que la Drosophila suzukii, ce moucheron devenu la terreur des producteurs de cerises ?

Cet insecte "s'attaque à tous les fruits à chair tendre (baies, cerises, prunes, raisins...), alors même que ceux-ci ne sont pas encore mûrs", explique l’Institut national de la recherche agronomique (Inrae) sur son site. Il note que "les dommages causés sont de plus en plus importants et sa propagation de plus en plus rapide". Ce petit moucheron est ainsi capable de "dévaster jusqu’à 80 % de la production d’un champ de framboises ou de cerises", souligne aussi le CNRS.

En règle générale, les drosophiles ne représentent aucun danger pour les récoltes, puisqu'elles ne pondent que dans des fruits qui se trouvent déjà en décomposition. Mais la Drosophila suzukii est capable de scier les fruits "encore sur pied et d'y déposer ses œufs", explique ainsi Hervé Colinet, chargé de recherche CNRS. À cause de cette ponte, les agriculteurs doivent récolter les fruits tous les deux jours au lieu d'une fois par semaine, et les réfrigérer au plus vite pour tuer les œufs, avant que les larves ne commencent à attaquer le fruit.

Selon l'Inventaire national du patrimoine naturel, ce moucheron asiatique, aussi appelé drosophile japonaise ou drosophile à ailes tachetées, est surtout présent dans le nord du pays, des Hauts-de-France à la Normandie, en englobant la région parisienne, mais aussi dans le quart sud-est du pays, au niveau du pourtour méditerranéen et du couloir rhodanien.