Du poulet artificiel a été servi dans un restaurant, une grande première

La demande d'alternatives à la viande se développe de plus en plus. Des dizaines de start-ups travaillent en effet sur des projets de viande artificielle dans le monde, mais la production reste majoritairement au stade de l'expérimentation. L'une des principales raisons ? Le coût de production de la viande artificielle est très élevé. Ce qui constitue pour le moment un frein à son développement à grande échelle. La start-up Eat Just cherche ainsi à réduire ses coûts. Elle note des "progrès considérables" à ce sujet. Pour l'heure néanmoins, les viandes disponibles sur le marché restent celles à base de végétaux.