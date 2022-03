Tour Eiffel, Empire State Building, Big Ben... Pourquoi ces monuments seront-ils éteints ce samedi soir ?

Cette extinction des feux aura lieu dans plus de 190 pays et territoires partenaires de l'initiative. Aujourd'hui, l'Earth Hour est l'une des plus importantes mobilisations en faveur de l'environnement. Lancé en 2007 à Sydney, le mouvement espère, par son ampleur, attirer l'attention sur les effets du changement climatique, et la dégradation de la biodiversité et de la nature.