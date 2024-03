"Earth Hour" : face à l'urgence environnementale, des milliers de monuments plongés dans le noir ce samedi

Des milliers de monuments à travers le monde seront éteints pendant une heure samedi soir, à l'initiative du WWF, dans le cadre de la nouvelle édition de Earth Hour. L'événement, qui concernera de nombreux bâtiments en France, vise à alerter sur les menaces qui pèsent sur la biodiversité. Le groupe TF1 est partenaire de Earth Hour.

Éteindre les lumières pour éveiller les consciences. Des milliers de monuments à travers le monde seront plongés dans le noir, samedi 23 mars à la tombée de la nuit, dans le cadre de Earth Hour, événement organisé depuis 17 ans par le WWF. Cette nouvelle édition concernera de nombreux sites emblématiques en France, à partir de 20h30, et pour une durée d'une heure.

L'initiative symbolique de l'ONG vise à "mettre en avant l'importance de la protection de la planète", et en particulier de "protéger la nature" et la biodiversité, dont le déclin est accéléré par le dérèglement climatique. La nouvelle édition se tient dans un contexte particulièrement alarmant. Selon le rapport de l’observatoire européen Copernicus publié en janvier 2024, l'année 2023 a été la plus chaude jamais enregistrée sur la planète et le seuil symbolique des 1,5°c prévu par l’accord de Paris a été dépassé à plusieurs reprises.

La tour Eiffel et le Parc des Princes en noir

En France, de nombreux monuments emblématiques et institutions ont d'ores et déjà prévu d'y participer. À Paris, la tour Eiffel et le Parc des Princes seront notamment plongés dans le noir.

Parmi les partenaires en région : Bordeaux (Grand Théâtre, Cathédrale Saint-André, Porte de Bourgogne, Pont de Pierre, Porte Cailhau) ; Grenoble (Halles Sainte-Claire, Place Dubedout) ; La Rochelle ; Lyon (Hôtel de Ville, Palais de la Bourse, Théâtre des Célestins, ainsi que 367 autres monuments de la ville) ; Strasbourg (Barrage Vauban, pont Beatus Rhénanus, Centre administratif) ; Métropole Rouen Normandie (Hôtel de Ville, cathédrale et de nombreux autres sites) ; Tours (Parcours des lumières).

En outre, le WWF "appelle les institutions, les médias et les entreprises à afficher leur soutien envers la biodiversité". À ce titre, le groupe TF1 est partenaire de Earth Hour pour la deuxième fois. La tour TF1, à Boulogne-Billancourt, sera éteinte ce samedi soir.

L'événement sera relayé sur les réseaux sociaux à travers un dispositif de communication du WWF et des influenceurs locaux, qui partageront la campagne auprès de leurs communautés.