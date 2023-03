Earth hour : pourquoi des monuments emblématiques vont être plongés dans le noir ce soir

Cette mobilisation pour le climat se tiendra alors que la lutte contre le réchauffement climatique paraît de plus en plus nécessaire. La température a déjà grimpé de près de 1,2°C en moyenne. Or, selon la dernière synthèse du Giec, le réchauffement climatique atteindra 1,5°C par rapport à l'ère pré-industrielle dès les années 2030-2035, avec des conséquences non négligeables partout dans le monde, faute de réductions profondes et rapides d'émissions de gaz à effet de serre.