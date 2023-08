Méga-bassines : un "convoi de l'eau" lancé pour rejoindre Paris cette semaine

Alors que le projet de construction de 16 méga-bassines dans les Deux-Sèvres a été validé par la justice en avril dernier, un "convoi de l'eau", coorganisé par le collectif "Bassines non merci " et la Confédération paysanne, s'élancera depuis la commune de Lezay, dans le département des Deux-Sèvres, pour rejoindre Paris. L'itinéraire comprend 8 étapes en province qui font chacune autour de 60 km. La première, qui se déroulera entre Lezay et Jazeneuil, dans la Vienne, devrait réunir environ 350 personnes, autant de vélos et 15 tracteurs, selon les Renseignements territoriaux.

La principale étape se fera à Orléans, le 25 août, pour une arrivée prévue à Paris entre le samedi 26 et le dimanche 27 août. À Orléans, les manifestants se rendront devant le siège de l’agence de l’eau Loire-Bretagne afin de "signifier à ses administrateurs qu’il n’est pas question qu’un centime de plus serve au démarrage d’un nouveau chantier" alors que "l'instance décide du financement de ces bassines à 80 % avec de l’argent public". L'arrivée se fera dans la capitale, devant le ministère de l'Agriculture.