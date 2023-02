Eau, pétrole, gaz : comment mieux gérer nos ressources pour s’adapter au changement climatique ?

En se raréfiant, l'eau alimente les conflits d’intérêts. Des rapports de force se radicalisent à l’image des manifestations contre les bassines autour de la rivière du Mignon (Deux-Sèvres). Syndicats et partis politiques font monter la pression et les arbitrages gouvernementaux deviennent insoutenables pour les parties lésées. Les agriculteurs, victimes des sécheresses, ne peuvent plus cultiver correctement fruits et légumes de notre quotidien. Leurs détracteurs dénoncent un "accaparement de l’eau" par l’agro-industrie et estiment que cette réserve d’eau, à l’air libre, ne se retrouve plus protégée de l’évaporation. Denis Salles, sociologue à l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (INRAE), s’intéresse à l'adaptation et l'anticipation des sociétés face au changement climatique. Il reconnaît que les cultures restent très dépendantes de l’eau. Mais il encourage les acteurs à changer de modèle de gouvernance. "L’irrigation permet de faire des gains considérables de productivité pour l’agriculture. L’édifice agricole reste fragile et si on lui retire une toute petite pièce, il risque de s’effondrer. Mais nous ne pouvons plus négocier chacun de notre côté de l’eau pour notre usage. Il faut s’interroger sur la pertinence du stockage et sur les cultures qui en bénéficient. Aujourd’hui, la moitié de la production du maïs, plus gourmande en eau, nourrit les animaux tandis que l’autre sert aux industriels qui en font de l’amidon. Est-ce normal ?"

Le chercheur exhorte les décideurs à privilégier des activités moins consommatrices. Il suggère de redonner davantage de pouvoir aux commissions locales de l’eau où les usagers auraient réellement leur mot à dire. "Nous allons vers des pénuries : comment transformer nos modes de vie pour y faire face ? Nous avons dépolitisé ces questions techniques alors qu’elles restent éminemment politiques", regrette le chercheur. Les chercheurs de l’INRAE considèrent que nous devons tous diminuer notre consommation d’eau : faut-il systématiser les mousseurs par des aides à l’achat ? Augmenter le prix de l’eau ? Le chercheur rappelle qu’il s’agit d’un service encore très bon marché : "Le mètre cube d’eau nous revient à 3 € en moyenne. Ça reste démesuré par rapport aux investissements que le réseau requiert. D’autant que nous avons l’une des eaux la plus surveillée du monde et que beaucoup continuent à acheter de l’eau en bouteille. Nous pourrions lésiner sur la qualité de l’eau et livrer à nouveau de l’eau en bombonne", menace Denis Salles. Il faut encore rappeler que nos canalisations perdent 1 litre sur 5 d’eau potable. Des robots autonomes parcourent les canalisations, les cartographient et vérifient leur état. Ils peuvent prévenir d’éventuels dysfonctionnements. Réutiliser l’eau de cuisine ou de la douche ? L’Espagne recycle 14 % de ses eaux usées. La France reste à la traîne avec 1 %. "Nous avons un seul réseau qui achemine l’eau au robinet avec des critères sanitaires drastiques. Changer de système demande des infrastructures différentes et coûterait très cher", déplore le chercheur.