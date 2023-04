Un tiers de l'eau potable en France contaminée par un pesticide

Plus en détail, des traces importantes de métabolites ont été détectées dans les eaux de surface et souterraines de métropole. Or, les filières de traitement conventionnelles ne parviennent pas à s’en débarrasser. Comment expliquer cette soudaine découverte ? Le métabolite en question, le R471811, n’était tout simplement pas recherché jusqu’à tout récemment et n'est pas encore intégré aux plans de surveillance de toutes les agences régionales de santé (ARS), les laboratoires agréés n’étant pas tous capables de le mesurer.

S'il est donc impossible, pour l’heure, de déterminer précisément le pourcentage de la population concernée, 34% de l'eau potable de l'Hexagone serait au total concernée, selon l'Anses. À noter toutefois que cette estimation est non exhaustive puisqu'elle découle des choix d’échantillons opérés par les experts de l’agence. "Plus de la moitié de la population française est concernée", a estimé de son côté responsable technique d’un gros opérateur public, s’exprimant sous le couvert de l’anonymat, auprès du Monde.