Écroulement en Savoie : pourquoi le changement climatique ne peut pas être directement mis en cause

Et avec la fonte du permafrost, le danger est double : "Non seulement on a un dégel depuis la surface", détaille Ludovic Ravanel, mais également au cœur même des montagnes. "À l'Aiguille du Midi, on a plusieurs forages de 10 mètres de profondeur au cœur de la masse rocheuse. Et on a observé que les températures s'y sont déjà réchauffées de 1 à 1,5°C en dix ans". Deux phénomènes qui déstabilisent les versants les plus fragiles avec "une augmentation à la fois de la fréquence des chutes de pierre, mais aussi une augmentation de leur volume", explique le géomorphologue, alors qu'il est de moins en moins rare aujourd'hui de voir plusieurs millions de mètres cube se détacher de certaines parois.

Exemple dans le couloir du Goûter, dans le Mont-Blanc, où les alertes se sont multipliées ces dernières années concernant d'importantes chutes de pierres. "On a compris que la saison estivale se découpe en deux dans le couloir du Goûter. La première moitié de l'été, tant qu'il y a de la neige, elle fond et l'eau produite va s'insinuer dans les fissures de la roche, augmenter les pressions d'eau et déclencher de petites déstabilisations, mais à haute fréquence. Et sur une deuxième moitié de la saison, on a la dégradation du permafrost qui prend le relais, expliquant que l'on ait moins d'événements, mais qui sont beaucoup plus volumineux. Donc quand on a une canicule qui arrive en plein mois d'août comme on a eu la semaine dernière, cela favorise la dégradation du permafrost et donc la déstabilisation de volumes rocheux de plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de mètres cubes", précise Ludovic Ravanel.