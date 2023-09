Échec du G20 sur le climat : la doctrine de l’absurdie

À force de nier l'évidence qu’une croissance verte est impossible, on préfère polluer toujours plus plutôt que de chercher à faire émerger un nouveau modèle de prospérité sans croissance. Et ironie du sort, alors que les énergies sales ont été depuis l’avènement de la civilisation thermo-industrielle à la fois à l’origine et le moteur de la croissance, voilà qu’elles sont en passe de précipiter vers l’abîme l’économie en même temps que l’humanité.

En effet, tel l'arroseur arrosé, il commence à être largement admis que l’augmentation de la fréquence des événements climatiques extrêmes dus à notre addiction au pétrole, gaz et charbon, commence à participer à la diminution du PIB. L’Allianz Trade a même estimé cette baisse à 0,6 point du PIB mondial en 2023 et il est certain que ce chiffre va exploser dans les années à venir. Sachant qu’un jour de canicule, dépassant les 32 degrés, équivaut à une demi-journée de grève en termes de baisse de la productivité, au rythme de l’augmentation des épisodes caniculaires, les compagnies de CRS vont rapidement être affectées au "refroidissement" des entreprises.